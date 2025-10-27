Kaymakam Kara, Karaköy'de çalışmalarını yerinde inceledi

Pazaryeri Kaymakamı Muhammed Mustafa Kara, ilçeye bağlı Karaköy köyünü ziyaret ederek yürütülen taşkın önleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Kara, ziyaret kapsamında, 10 metre yüksekliğinde beton tersip bendi, 720 metre uzunluğunda U kesit kanal ve kanal güzergahı boyunca yapılan çelik ızgara sistemleri yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı. Kara, yürütülen çalışmaların köyde yaşanabilecek muhtemel taşkın risklerini en aza indirmeyi hedeflediğini belirterek, "Devletimizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemelerinin ardından köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Muhammed Mustafa Kara, vatandaşların taleplerini, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi.

Köylüler, yapılan altyapı çalışmaları ve devletin ilgisinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam Kara’ya teşekkür etti.