Kaymakam Kayabaşı Biga'da topraksız çilek üretimi yapan serayı ziyaret etti
Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Hacıköy köyünde topraksız çilek üretim serasını ziyaret etti.
Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Hacıköy köyünde topraksız çilek üretim serasını ziyaret etti.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Hacıköy köyünde topraksız çilek üretimi serası kuran Muhammed Aydın’ın serasını Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı ziyaret etti. Kaymakam Kayabaşı, Aydın’dan modern tarım teknikleriyle yapılan topraksız çilek üretimi hakkında bilgiler aldı. Serayı yerinde inceleyen Kayabaşı, çiftçiye üretiminde kolaylıklar diledi.