Kaymakam Kılıç köylerdeki asfalt çalışmasını inceledi
Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Küçüksusuz ve Büyüksusuz köyleri arasındaki devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Küçüksusuz ve Büyüksusuz köyleri arasındaki devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Küçüksusuz ve Büyüksusuz köyleri arasındaki yolda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını incelemek amacıyla bölgede incelemelerde bulundu. Çalışma alanında yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, yapılan hizmetlerin işleyişi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İncelemeler kapsamında köy halkıyla da bir araya gelen Kaymakam Kılıç, vatandaşların taleplerini dinledi.
Kılıç, "Gölpazarı’nın ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yapılan bu çalışmalar, köylerimizin yaşam kalitesini artıracaktır. Hizmetler hızlı, düzenli ve ihtiyaçlara uygun şekilde sürdürülecek" dedi.