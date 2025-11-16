Kaymakam Kılıç vatandaşlarla bir araya geldi

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı'nda ikamet eden vatandaşlarla buluşarak hanelerinde sohbet etti.

Kaymakam Kılıç vatandaşlarla bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı’nda ikamet eden vatandaşlarla buluşarak hanelerinde sohbet etti.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, ilçede yaşayan İmzadiye Ünal ve Naciye Dülger’i hanelerinde ziyaret ederek samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede Kaymakam Kılıç, vatandaşlarla sohbet edip hal ve hatırlarını sordu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, "Görüşme sırasında vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Kendilerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.