Kaymakam Memiş, depremzedeleri ziyaret etti

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi sonrası İlçeye gelen ve kamu misafirhanelerine yerleştirilen depremzede vatandaşları ziyaret etti. Depremzedelerle sohbet eden Kaymakam, ihtiyaçları not ederken, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçe de bulunan Ören Astsubay Kampı ve Tez-Koop-İş Sendikası bünyesinde hizmet veren Tezmadra Hotel’deki depremzede vatandaşları ziyaret eden Kaymakam İlyas Memiş, depremzede vatandaşların hal hatırlarını ve ihtiyaçlarını sorarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı dileklerini iletti. Kaymakam İlyas Memiş’e Askeri kamp ziyaretleri esnasında Edremit 19. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Halit Günbatar ile Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan eşlik etti.