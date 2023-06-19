Kaymakam Memiş 3 mahalleyi ziyaret etti

Burhaniye Kaymakam İlyas Memiş mahalle ziyaretleri çerçevesinde, kırsal mahallelerden Yabancılar, Damlalı ve Yunuslar mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Memiş, Yabancılar Mahalle Muhtarı Recep Kabakçı, Damlalı Mahalle Muhtarı Naim Avcı ve Yunuslar Mahalle Muhtarı Sami Ukan’dan bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Mahalle muhtarı tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş ve ekibi, vatandaşlarla sohbet ederken, sorunları not etti. Kaymakam Memiş, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek, kamu hizmetlerini tüm mahallelere etkin şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Kaymakam, halkın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenlediklerini ifade etti. Ziyarette Kaymakam İlyas Memiş’e, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Songül Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Rasim Girgin ve SYDV Müdür V. İbrahim Çelimli eşlik etti.