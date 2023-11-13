Kaymakam Memiş, baraj sahasında inceleme yaptı
Kaymakam İlyas Memiş, yapımı devam eden Reşitköy Barajı havzasında incelemelerde bulundu. İlçenin Tahtacı Mahallesi'nde bulunan Reşitköy Barajı alanına giden Kaymakam, baraj alanında yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kaymakam İlyas Memiş, yapımı devam eden Reşitköy Barajı havzasında incelemelerde bulundu. İlçenin Tahtacı Mahallesi’nde bulunan Reşitköy Barajı alanına giden Kaymakam, baraj alanında yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özgen başkanlığında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam İlyas Memiş’e Balıkesir İl Kültür Müdür Vekili ve Balıkesir Kuvayı Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz eşlik etti.