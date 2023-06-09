Kaymakam Memiş, Çoruk Mahallesini ziyaret etti

Kaymakam İlyas Memiş, mahalle ziyaretleri çerçevesinde kırsal mahallelerden Çoruk Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam İlyas Memiş, Çoruk Mahalle Muhtarı Murat İmer’den bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Memiş, vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek, kamu hizmetlerini tüm mahallelerde etkin şekilde ulaştırmak ve halkın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenlediklerini ifade etti. Ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş’e, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Ahmet Çağdaş Ak, Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Tarım Müdürü Muhsin Pala, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, İlçe Milli Eğitim Müdür V. İzzettin Zengin ve Vakıf Müdür V. İbrahim Çelimli eşlik etti. Mahalle kahvehanesinde düzenlenen toplantıya, Mahalle Muhtarı Murat İmer ve vatandaşlar katıldı.