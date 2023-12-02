Kaymakam Memiş, fırtınadan zarar gören tatil sitelerinde incelemelerde bulundu

Balıkesir’in Burhaniye İlçesi Kaymakamı İlyas Memiş, geçtiğimiz hafta fırtınadan en çok zarar gören Ali Çetinkaya Mahallesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Memiş’e Malmüdürü Mustafa Ak eşlik etti.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, geçtiğimiz hafta etkili olan yağmur, fırtına ve deniz taşkınları nedeniyle hasar gören Ali Çetinkaya Mahallesinde bulunan Orjan ve Haberkent sitelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarı Okan Seçen tarafından karşılanan Kaymakam İlyas Memiş, vatandaşlarla görüştü. Orjan ve Haberkent sitelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam İlyas Memiş, deniz taşkınları sebebiyle zarar gören vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaymakam Memiş’e Mal Müdürü Mustafa Ak eşlik etti.