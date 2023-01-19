Kaymakam Memiş okul inşaatlarında inceleme yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, okul inşaatları devam ederken, Kaymakam İlyas Memiş de okul inşaatlarında inceleme yaptı. Kaymakam Memiş, ilçedeki eski okulların yenilenmeye devam ettiğini kaydetti.

Burhaniye’ de okul inşaatları devam ederken, Kaymakam İlyas Memiş, Nadir Tolun ilkokulu bahçesinde inşaatı devam eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Berna Kundakçı Anaokulunu ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi. İlgililerden bilgi alan Kaymakam, inşaatların kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını söyledi. Kaymakam İlyas Memiş’in okul ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı. Kaymakam Memiş’e bilgi veren Müdür Bora Zihni, mevcut okulların doğalgaza kavuşturulduğunu anlattı.