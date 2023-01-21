Kaymakam Mercan kütüphane açılışına katıldı

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, anaokulunda kütüphane açılış programına katıldı.

Kaymakam Mercan kütüphane açılışına katıldı
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Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, anaokulunda kütüphane açılış programına katıldı.

Gölpazarı Belediye Balkanı Hayri Suer’in eşlik ettiği Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İsmail Kara Anaokulunda düzenlenen kütüphane açılış programına katıldı. Açılış sonrası konuşma yapan Başkan Suer, “Pasta keserek kütüphane açılışını kutladık. Minik yavrularımızın tatlı heyecanları görülmeye değerdi. Her şey onların mutluluğu için” dedi.