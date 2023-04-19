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- Kaymakam Odabaş, Ağa Cami Yatılı Hafızlık Kuran Kursu öğrencileriyle iftarda buluştu
Kaymakam Odabaş, Ağa Cami Yatılı Hafızlık Kuran Kursu öğrencileriyle iftarda buluştu
Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ağa Camii Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ağa Camii Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Edremit İlçe Müftülüğüne bağlı Ağa Camii Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’nda öğrencilere yönelik düzenlenen iftar programına katılan Kaymakam Odabaş, iftar öncesi kursu ziyaret ederek eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.
İftar sonrası gençlerle sohbet eden Kaymakam Odabaş, gençlerin Ramazan bayramını tebrik ederek başarılar diledi.