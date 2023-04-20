Kaymakam Odabaş, depremzede vatandaşların iftar sofrasına misafir oldu

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Türkiye Kömür İşletmeleri Edremit Kampından misafir edilen depremzedelerin iftar programına misafir oldu.

Ramazan-ı şerif münasebetiyle düzenlenen iftar yemeğinde depremzede vatandaşlarla birlikte dualar eşliğinde orucunu açan Kaymakam Odabaş, eşi Ayşe Odabaş ile birlikte iftar sonrası vatandaşlarla hasbihal etti.

Son günlerini yaşadığımız Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığına dikkat çeken Odabaş, hep birlikte bu zor günlerin aşılacağını ifade ederek; "Milletçe asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir sınavdan geçtik ve yine milletçe yeniden başlamanın, birlikte başarmanın mücadelesini veriyoruz. Yaşadığımız bu dönem, devletimizin ve milletimizin ferasetiyle bir olduğu, el ele vererek yaraları ziyadesiyle sardığı bir dayanışma olarak tarihin sayfalarında yerini alacaktır. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin ve bir daha böyle ağır imtihanlar yasatmasın inşallah" dedi.

Depremzede vatandaşların Ramazanını tebrik eden Kaymakam Odabaş, vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında devletin her daim vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.