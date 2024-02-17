Kaymakam Odabaş, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip brifing aldı

Balıkesir'in Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Odabaş, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip brifing aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere alınması planlanan ilave tedbirler ve yürütülecek çalışmalar geniş kapsamlı olarak değerlendirildi.

MDK
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MDK
MDK

Toplantıda, 2023 yılında İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olayları geniş şekilde analiz edilirken; 2024 yılında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri eşlik etti.