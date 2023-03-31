Kaymakam Odabaş, jandarma ile iftarda bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek, jandarma personelinin iftar sofrasına misafir oldu.

Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı’nda düzenlenen iftar yemeğinde personel ile sohbet eden Kaymakam Odabaş, huzur ve asayişi sağlamak adına 7/24 görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek, “Güvenliğimiz için gece gündüz büyük özveri ile görevlerini ifa eden Jandarma personellerimiz ile aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

İftar programının ardından karakol komutanlığınca yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, personele görevlerinde başarılar diledi.