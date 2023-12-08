Kaymakam Odabaş, öğrencilerle buluştu
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, eşi Ayşe Odabaş ile birlikte Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda konaklayan öğrencilerle bir araya gelerek, akşam yemeğini birlikte yedi.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, eşi Ayşe Odabaş ile birlikte Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda konaklayan öğrencilerle bir araya gelerek, akşam yemeğini birlikte yedi.
Kız öğrenci pansiyonunda kalan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Odabaş, öğrencilerle sohbet ederek, ders durumlarını sordu. Başarıyı yakalamaları konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Odabaş’a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer eşlik etti.