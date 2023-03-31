Kaymakam Odabaş'tan, güçlendirme çalışmaları devam eden okullara inceleme

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Odabaş, güçlendirme çalışmaları devam eden Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Odabaş'tan, güçlendirme çalışmaları devam eden okullara inceleme
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Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Odabaş, güçlendirme çalışmaları devam eden Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçede Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından deprem tahkik raporları sonucuna göre risk taşıdığı tespit edilen ve güçlendirme çalışmaları devam eden 23 derslikli Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.