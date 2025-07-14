Kaymakam Odabaş'tan şehit annelerine anlamlı ziyaret

Kaymakam Ahmet Odabaş, şehit ailelerine yönelik vefa ve minnet ziyaretleri kapsamında, kahraman şehitler Muzaffer İlker Eşer ve İsmail Moray’ın annelerini evlerinde ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Odabaş’a ziyaret sırasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Çakır da eşlik etti. Ziyaretlerde şehit anneleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Odabaş, onların hal ve hatırlarını sorarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek istedi. Şehit anneleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

Kaymakam Ahmet Odabaş, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz bu vatanın en değerli evlatlarıdır. Onların bize emaneti olan aileleri, özellikle de anneleri baş tacımızdır. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya, onların acılarını paylaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Bu ziyaretler, onlara olan minnet ve şükran borcumuzun küçük bir göstergesidir" dedi.

Ziyaretin, şehit ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve devletin her zaman yanlarında olduğunu göstermek açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.