Kaymakam Özderin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin, yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Özderin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
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Balıkesir’in Havran ilçesinde Kaymakam Enver Özderin, yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Havran ilçesinde yapımı hızla devam eden Millet Bahçesinde sona yaklaşıldı. Havran Kaymakamı Enver Özderin çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Özderin yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özderin, Millet Bahçesi’nin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaymakam Özderin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
Kaymakam Özderin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
Kaymakam Özderin, Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi