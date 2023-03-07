Kaymakam Öztürk, afetzede ailelerle bir araya geldi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve eşi Rukiye Öztürk ilçede düzenlenen depremzede ailelerle buluşma programına katıldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve eşi Rukiye Öztürk, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından depremzede aileler ve çocukları için düzenlenen programa katıldı.

Program boyunca depremzede aileler ve çocukları ile yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, çocuklara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak olurken, “Bu programı organize eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli afetzede kardeşlerimizle uzun uzun vakit geçirdik dertleştik, helalleştik. Allah milletimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.