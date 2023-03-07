Kaymakam Öztürk, devlet hastanesi gelişim planını inceledi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Yıldırım bir araya geldi.

Kaymakam Öztürk, devlet hastanesi gelişim planını inceledi
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Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Yıldırım bir araya geldi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Halil yıldırım ve Bozüyük Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Ozan, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü makamında ziyaret etti.Hastane ile ilgili yapılacak çalışmaların değerlendirildiği buluşmada gelecek dönemde hastanenin gelişim planı çıkartıldı. Kaymakam Öztürk, “Sizleri burada ağırlamaktan çok memnun olduk. Ziyaretlerimiz daim olsun. Hastanemizin güvenilir ellerde olduğunu bilmek bizi sevindiriyor. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.