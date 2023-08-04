Kaymakam Öztürk içme suyu deposunu inceledi
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, KÖYDES projesi çerçevesinde Yeşilçukurca Köyünde kurulan içme suyu deposunu inceledi.
Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, KÖYDES projesi çerçevesinde Yeşilçukurca Köyünde kurulan içme suyu deposunu inceledi.
Yapımı tamamlanan 75 metreküp modüler içme suyu deposunu, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte incelemeleyen Kaymakam Adem Öztürk, yatırımın köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Köy Muhtarı Mustafa Bal ve köy halkı köylerine kazandırılan içme suyu deposu için Kaymakam Adem Öztürk, başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.