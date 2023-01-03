Kaymakam Öztürk okul ziyaretlerine devam ediyor

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, okulları gezerek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk okul ziyaretleri çerçevesinde Bozüyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bozüyük Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Okullarda incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, birebir öğrencilerle tanışarak sohbet etti. Sınıf ziyaretleri sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, öğrencilerin genel durumları hakkında bilgi edinerek, eğitim kalitesinin artırılması hususlarında öğretmenlerle istişarede bulundu.

Ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir eşlik etti.