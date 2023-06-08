Kaymakam Rüstemoğlu ve Başkan Şimşek'ten ebru gösterisi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen el sanatları yıl sonu sergisi açılış etkinliğine katıldı. Açılışta Şimşek, Kaymakam Erol Rüstemoğlu ile ebru yaptı.

Etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Seğmen ekibi ve Gölbaşı’nda görev yapan öğretmenlerden oluşan Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterileri sonrası Kaymakam Rüstemoğlu’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz tarafından, Belediye Başkanı Şimşek’e de Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kaya tarafından desteklerinden ötürü günün anısına hediye takdim edildi. Ardından protokol üyeleri birlikte açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi. Ebru kursu bölümünde Kaymakam Rüstemoğlu ve Başkan Şimşek önlük giyerek ebru sanatı uygulamalarında bulundu. Rüstemoğlu ve Şimşek’in yaptığı ebru deseni Halk Eğitim Müdürü Kaya tarafından kendilerine kravat olarak hediye edildi.