Kaymakam Toğan, 23 Nisan'da Koltuğunu Minik Ela Sahra'ya Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, makam koltuğunu Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Ela Sahra Yavuz’a devretti. Temsili olarak gerçekleşen bu anlamlı devir teslim töreninde minik Ela Sahra, kısa sürede de olsa kaymakamlık görevini üstlenmenin heyecanını yaşadı.

Kaymakam Toğan, koltuğunu devrettiği minik öğrenciyi tebrik ederek tüm çocukların bayramını kutladı. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü coşkuyla kutluyor, geleceğimizin mimarı olan tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.