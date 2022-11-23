Kaymakam Toğan '24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum'

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yazılı olarak yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sevgili Öğretmenler;

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; “Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” diyerek öğretmenlerimizin omuzlarındaki mesuliyeti en net biçimde ortaya koymuştur.

Öğretmenlik mesleği sabır, emek ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerinden biridir. Geleceğin teminatı çocuklarımızı yarına hazırlayan ve onların yetişmesinde fedakarca çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktırlar.

Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde, aramızdan ayrılan ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kutsal görevlerini büyük bir özveriyle icra eden tüm öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum.

