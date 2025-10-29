Kaymakam Toğan, Cumhuriyet'in 102. Yılı Tebriklerini Kabul Etti
Silivri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı kapsamında düzenlenen kabul töreninde protokol, Kaymakam Tolga Toğan'a tebriklerini iletti.
Silivri’de Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen kabul töreni, Kaymakamlık hizmet binasında gerçekleştirildi. Kaymakam Tolga Toğan, protokol üyelerinin ve davetlilerin tebriklerini kabul etti.
Protokol yoğun katılım sağladı
Sabah 10.30’da başlayan törende Silivri Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ferhat Esen ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.