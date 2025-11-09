Kaymakam Toğan'dan 10 Kasım Mesajı: Atatürk'ün Emanetine Sonsuza Dek Sahip Çıkacağız'

Kaymakam Toğan mesajında, Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Toğan, her 10 Kasım’da olduğu gibi Atatürk’ün bıraktığı değerlere sahip çıkma kararlılıklarını yinelediklerini ifade etti.

“Büyük Önder’in ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözü en büyük dayanağımız ve yol haritamızdır.” diyen Toğan, 10 Kasım’ı sadece bir matem günü olarak değil, aynı zamanda Atatürk’ün fikirlerini anlamak ve geleceğe taşımak için bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Kaymakam Toğan mesajının sonunda, “Vefatının 87. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.” ifadelerini kullandı.