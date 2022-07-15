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15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz

Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kaymakam Toğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
“FETÖ/PDY terör örgütü tarafından devletimizin, demokrasimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, anayasal düzenin ve özgürlüklerimizin hedef alındığı 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin altıncı yılında; milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak etmekteyiz.”


“Anadolu’yu vatan edindiğimiz tarihten bu günlere kadar birçok badireler atlatan, mücadeleler veren Milletimiz, Çanakkale ve Kurutuluş Savaşı ruhu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini bugünlere taşırken, yıllardır terörle mücadelede ortaya koyduğumuz kararlılık ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN liderliğinde ortaya koyduğu iradeyle, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bir kez daha bozmuştur.”

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“Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum.”
 

Yusuf Eker

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