Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs Mesajı: 'Gençliğe Duyulan Güven, Milletimizin En Güçlü Teminatıdır'

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kaymakam Toğan, mesajında 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk ve en önemli adımı olduğuna dikkat çekerek, gençliğe duyulan güvenin ve verilen değerin altını çizdi.

“GENÇLERİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK”

Toğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a gidişinin 106. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkışı, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı olduğu gibi, milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Samsun’da başlayan Milli Mücadele hareketinin başarıya ulaşmasıyla milletimiz bağımsızlığını kazanmıştır. Bu sene 106’ncı yıldönümünü kutlamakta olduğumuz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlere armağan eden Atatürk, ‘Sizin gibi gençlere malik oldukça, bu vatan ve milletin şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum’ diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuştur. Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz, sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Bugün bizlerin sürdürdüğü ülkemizi geliştirme çalışmalarını yarın sizler devralacaksınız.”

“SEVGİ VE SAYGIYLA SELAMLIYORUM”

Mesajının sonunda tüm gençlere ve Silivrililere seslenen Toğan, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin ve değerli Silivrili hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

