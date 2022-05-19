Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, ‘Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletçe topyekün başlatılan, Milli Mücadelemizin fitilinin ateşlendiği, tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs’ın 103.yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük Önder Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' diyerek Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır.” dedi

Mesajında gençlere seslenen Kaymakam Toğan “Sevgili Gençler, Sizler ülkemizin daha da ilerlemesinin, büyümesinin en büyük güvencesisiniz.19 Mayıs 1919'da Samsun’da yakılan istiklal meşalesini, bugün de, gelecekte de aynı kararlılıkla taşıyacağınızı biliyor ve üstlendiğiniz bu büyük görevi en zor koşullarda dahi layıkıyla yerine getireceğinize inanıyoruz” dedi

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, sözlerini “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” diyerek tamamladı.

