Kaymakam Toğan'dan '19 Mayıs' mesajı

Kaymakam Toğan, mesajında “19 Mayıs 1919 Milli Mücadele için ilk adımın atıldığı kurtuluş meşalesinin yakıldığı, geçmişi, bugünü ve geleceği birbirine bağlayan en önemli dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından gençliğe armağan edilen bu değerli emaneti yaşatmak ve korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençliğimiz başta olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Sevgili Gençler;

“Bugünün Atatürk tarafından size armağan edilmesi büyük anlam ve önem taşımaktadır. Toplumları ayakta tutan en büyük gücün gençlik olduğunun farkında olan Mustafa Kemal ATATÜRK, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiş ve “Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız” diyerek, size olan güvenini açıkça dile getirmiştir. Sizlerin, ideallerinin peşinde kararlılıkla giden, vatanını seven, ahlaklı, eğitimli, özgüvenli bireyler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olduğunuzda özveriyle çalışmaya ve ülkemizi daha parlak yarınlara taşımaya hazır olmalısınız.”

“Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlık mücadelemizin 104. Yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ve silah arkadaşlarını, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizin, sporcularımızın ve tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.