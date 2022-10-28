Kaymakam Toğan'dan 29 Ekim mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde işgale ve esarete karşı gelen asil milletimiz, bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanıyla taçlandırdı. Bugün tarihimizin en şerefli ve gururlu günlerinden Cumhuriyetimizin 99.yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği varoluş mücadelesinin muazzam bir zaferle sonuçlanması sonrası gelen şanlı bir kazanımdır. Bu vesile ile Egemenliğin Kayıtsız ve Şartsız Millete ait olduğu tescillenmiş, ezelden beri hür yaşayan Türk Milleti ebediyen hür yaşayacağını, büyük bir kahramanlık destanıyla tüm işgalci devletlere ve işbirlikçilerine haykırmıştır.”

“Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”