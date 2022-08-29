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Kaymakam Toğan'dan 30 Ağustos mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 100. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz ' dedi.

Kaymakam Toğan'dan 30 Ağustos mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik eden, Kaymakam Toğan mesajında şunları kaydetti:
"Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 100. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş ve bu zaferle milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum."
 

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Yusuf Eker

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