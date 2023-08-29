Kaymakam Toğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kaymakam Tolga Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Bugün, Aziz Milletimizin, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayarak 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle taçlandırdığı, Anadolu’yu ebedi vatanımız olarak bir kez daha tescillediği, Cumhuriyetimizin kuruluşunu müjdelediği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük zafer, milletine inanan ve güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz!" emrini büyük bir azim, kararlılık ve fedakârlıkla yerine getiren Türk askerleri ve o askerleri yetiştiren ana babaların topyekûn verdiği bir mücadelenin sonucunda yazılmış şanlı bir kurtuluş destanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt’ten başlayıp Büyük Taarruz ile devam eden bu kutlu zafer yolunda Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi milletimize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, Aziz Şehitlerimizi, Gazilerimizi, minnet, şükran ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum.