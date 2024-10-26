Kaymakam Toğan'dan 'Ailemiz İstanbul' Projesi Kapsamında Mahalle Ziyaretleri

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Meral Kaymak ile “Ailemiz İstanbul” projesi kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Fener Mahallesinde ikamet eden aileleri evlerinde ziyaret eden Toğan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyareti esnasında Fener İlkokulunu da ziyaret eden Kaymakam Toğan, öğretmenler ve öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Fener Mahalle Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Toğan, mahalledeki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Ardından Küçüksinekli Mahalle Muhtarlığı'na ziyaret gerçekleştiren Toğan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Küçüksinekli’de de ikamet eden aileleri evlerinde ziyaret eden Toğan ve Kaymak, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Büyüksinekli Mahallesini de ziyaret eden Kaymakam Toğan, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinledi. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sıcak ilişkiler kuran Toğan, “Ailemiz İstanbul” projesi kapsamında bölgedeki sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

