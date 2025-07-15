Kaymakam Toğan'dan Anlamlı Mesaj

“Demokrasiye ve Bağımsızlığa Sahip Çıkan Bir Milletiz”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında yayımladığı mesajında, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne, milli iradeye ve demokrasiye karşı yapılan alçak bir saldırı olduğunu belirtti. Kaymakam Toğan, bu karanlık gecenin, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.

“Türk Milleti Hürriyetinden Asla Taviz Vermez”

Mesajında, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’a kadar Türk milletinin birçok kez var olma mücadelesi verdiğini hatırlatan Toğan, “Milletimiz hürriyetinden, bağımsızlığından, birlik ve beraberliğinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Mehmet Akif’in Dizeleriyle Destanı Anlattı

FETÖ’nün anayasal düzeni yıkmak ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla giriştiği darbenin, Türk milletinin direnişiyle engellendiğini vurgulayan Kaymakam Toğan, bu kararlı duruşun, Mehmet Akif Ersoy’un “Âsım’ın nesli” dizeleriyle örtüştüğünü belirtti.

“Şehitlerimize Rahmet, Gazilerimize Şükran”

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 15 Temmuz gecesi şehit düşen kahramanları ve tüm şehitleri rahmetle anan Toğan, gazilere ve şehit ailelerine saygı ve minnet duygularını iletti.