Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı

Kaymakam Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden birisi olan Kurban Bayramı’na milletçe, huzur ve güven içinde ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.”

“Kurban Bayramı; cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır.”

“Bu vesile ile çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Silivrili hemşehrilerimin, ilçemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın Mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”

