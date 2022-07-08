Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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  • 08.07.2022 13:13
  • Güncelleme: 08.07.2022 13:15
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Kaymakam Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden birisi olan Kurban Bayramı’na milletçe, huzur ve güven içinde ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.”
“Kurban Bayramı; cömertliğin, rahmetin ve bereketin bol olduğu, dargınlık ve kırgınlıkların unutulup milletin birbirine her zamankinden daha fazla kenetlendiği ve gönül birliği oluşturduğu dini bayramlarımızdandır.”
“Bu vesile ile çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Silivrili hemşehrilerimin, ilçemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın Mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”
 

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Yusuf Eker
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