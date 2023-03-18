Kaymakam Toğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 108. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Toğan mesajında “Canlarını feda ederek ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.