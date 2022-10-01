Kaymakam Toğan'dan okul ziyaretleri

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz ile birlikte eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde devam etmesi ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi noktasında okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler çerçevesinde, Çanta İlk ve Ortaokulu ile Gümüşyaka ilkokulu ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında okullarda sınıf ziyaretleri yapılarak, okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantı yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Toğan, öğrencilerle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledikten sonra okul idarecilerinden eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

