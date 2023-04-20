Kaymakam Toğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kaymakam Toğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında “Bayramlar, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bir Ramazan Bayramı’nı daha birlikte idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Silivri’li hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm islam alemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik eder, sağlık ve mutlulukla nice huzurlu bayramlara ulaşmayı temenni ederim.” İfadelerine yer verdi.