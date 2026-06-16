Kaymakam Toğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 44. Yıl Mesajı
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Kaymakam Toğan mesajında, denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanmasında önemli görevler üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür ederek, teşkilatın ülke güvenliğine sunduğu katkılara dikkat çekti.
Toğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlayan, Mavi Vatanımızda güvenlik ve emniyetin idamesi hizmetlerini yürüten leventlerimizin teşkilatı Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 44. kuruluş yıl dönümünü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.”
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, görevleri başındaki tüm Sahil Güvenlik personeline başarı ve kolaylıklar temennisinde bulundu.