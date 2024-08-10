Kaymakam Toğan'dan yangın mağduru aileye ziyaret

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde çıkan yangında çiftliği zarar gören aileyi ziyaret etti.

Kaymakam Toğan'dan yangın mağduru aileye ziyaret
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Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde çıkan yangında çiftliği zarar gören aileyi ziyaret etti. Kaymakam Toğan, yangından etkilenen aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Yangın sonrası mağduriyet yaşayan aileyle yakından ilgilenen Toğan, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirterek gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. 
Aile, Kaymakam Toğan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, destekleri için teşekkür etti.

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