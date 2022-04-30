Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta 30 Nisan- 01 Mayıs ve 04-05 Mayıs ile 07-08 Mayıs tarihlerinde trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Kınalı’da gerçekleştirilen denetimlerde ise Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, trafik denetimlerine katılarak uygulama noktasında görevi başında olan Polis ve Jandarma ekiplerine kolaylık diledi. Kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Kaymakam Toğan, keyifli ve güvenli yolculuklar dilediği sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Denetimlerde Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz ve Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim de hazır bulundu.