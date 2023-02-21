Kaymakam Toğan duyurdu! 'Gönüllülere ihtiyaç var'
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Deprem Bölgesindeki ilçe ve köylerde tamir ve yenileme yapabilecek gönüllü ustalara ihtiyaç olduğunu duyurdu.
Kaymakam Toğan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Deprem Bölgesindeki ilçe ve köylerde tamir ve yenileme yapabilecek gönüllü su tesisatçısı usta ve işçi ekiplerinin tamir ve tadil için kullanılacak malzemelerle birlikte İlçe Afet Koordinasyon Merkezimize müracaat etmeleri önemle duyurulur.” ifadelerine yer verdi.