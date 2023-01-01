Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, yılın son gününde görevi başında olan personelleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.

Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan; Silivri Emniyet müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet koordinasyon merkezi, Silivri itfaiyesi ve Devlet hastanesinde görev yapan görevlilerle bir araya gelerek yeni yılını kutladı.
Yılbaşı tedbirlerini de kontrol eden Kaymakam Toğan’a, ziyaretler esnasında İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yüz. Telat Deniz, Silivri Belediyesi Zabıta müdürü Uğur Tozlu da eşlik etti.

Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti
Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti
Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti
Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti
Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti
Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti