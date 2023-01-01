Kaymakam Toğan, görev başındaki personelleri ziyaret etti

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan; Silivri Emniyet müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet koordinasyon merkezi, Silivri itfaiyesi ve Devlet hastanesinde görev yapan görevlilerle bir araya gelerek yeni yılını kutladı.

Yılbaşı tedbirlerini de kontrol eden Kaymakam Toğan’a, ziyaretler esnasında İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yüz. Telat Deniz, Silivri Belediyesi Zabıta müdürü Uğur Tozlu da eşlik etti.