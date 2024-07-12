Kaymakam Toğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Kaymakam Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi; ”15 Temmuz 2016 tarihinde, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından Aziz Milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Aziz milletimiz; 15 Temmuz 2016 Cuma gecesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara sel gibi akmış, istiklal ve istikbaline bir kez daha sahip çıkmıştır. Anayasal düzenimizi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsüne, geçit vermeyen aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce meydanlarda Demokrasi nöbeti tutarak, darbecilere geçit verilmeyeceğini, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Türk Milleti, yaşadığı coğrafya itibariyle, Malazgirt’ten-Çanakkale’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’daki hain kalkışmaya kadar birçok kez var olma mücadelesi vermiş olup, hürriyetinden, bağımsızlığından, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini defalarca kanıtlamıştır. Bu vesileyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları başta olmak üzere hain darbe girişimini engellemek için hayatını feda eden kahraman şehitlerimiz ile tüm şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eylemiş kıymetli gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan kıymetli gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenliklerle dolu bir hayat diliyorum. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.”

15 Temmuz Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı:

11.00 - Silivri Yeni Mezarlık şehitlerimizin kabir ziyareti

11.30 - Silivri Asri Mezarlık şehitlerimizin kabir ziyareti

12.30 - Piri Mehmet Paşa Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası

13.30 - Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde "15 Temmuz" konulu sergi

21.00 - Sahil Atatürk Meydanı’nda 15 Temmuz video ve fotoğraf gösterimi

23.00 - Sahil Atatürk Meydanı’nda 15 Temmuz demokrasi nöbeti

00.13 - Tüm camilerde sela okunması

00.30-03.00 - Kamu kurumlarının nöbeti

03.00-05.00 - STK’ların nöbeti