Kaymakam Toğan'ın ziyaretleri sürüyor

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, kurum amirleri ile birlikte sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Semizkumlar ve Değirmenköy Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantılarda vatandaşların sorunları dinlendi.

Kaymakam Toğan ve kurum amirleri daha sonra Semizkumlar İrfan Sırdaş Aile Eğitim Vakfı İlk ve Ortaokulu ile Değirmenköy Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret etti.