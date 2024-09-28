Kaymakam Toğan ve Jandarma Komutanı Torun'dan Sanayi Kuruluşlarına Ziyaret
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun, ilçede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun, ilçede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda, Mert Reklam, Kastamonu Plastik, Özkan Tekstil ve Albayrak Tente işletmeleri ziyaret edilerek, firma yetkililerinden bilgi alındı.
Ziyaretlerde, işletmelerin üretim süreçleri yerinde incelenirken, çalışanlarla da bir araya gelen Kaymakam Toğan ve Komutan Torun, firmaların ilçedeki ekonomik katkılarına dair değerlendirmelerde bulundu. Sanayi kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Toğan, işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.