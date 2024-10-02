Kaymakam Toğan ve Komutan Torun'dan Sanayi Ziyaretleri

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, ilçede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretler kapsamında Art Ambalaj Plastik, Mesan Kilit, Silivri Ambalaj ve Hipaş Plastik firmaları ziyaret edilerek, üretim süreçleri ve çalışanların durumu hakkında bilgi alındı.

Kaymakam Toğan, sanayi tesislerinin ilçemiz ekonomisine katkılarının büyük olduğunu vurgularken, iş güvenliği ve çevreye duyarlılık konusunda da hassasiyetlerini dile getirdi. Binbaşı Torun ise bölgedeki güvenlik önlemleri ve sanayi kuruluşlarının işleyişine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretler esnasında sanayi kuruluşlarının yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, yerel yönetim ve güvenlik güçleri ile işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Kaymakam Toğan ve Komutan Torun, işletmelerin faaliyetlerini yerinde inceleyerek, çalışanlarla da sohbet etme fırsatı buldu.